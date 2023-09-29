Легкоатлетку Коробкину отстранили на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Спортсменка будет лишена двух золотых медалей чемпионатов Европы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2015 года в беге на 3 000 м в помещении россиянка Елена Коробкина дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Коробкина отстранена на основании решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 27 сентября. Спортсменка дисквалифицирована за использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода.

Дисквалификация отсчитывается с 27 сентября 2023 года и продлится по 26 сентября 2027 года. Результаты спортсменки с 2 июля 2013 года по 24 июля 2016 года аннулируются.

Коробкиной 32 года, она также завоевала золотую медаль командного чемпионата Европы 2015 года в Чебоксарах. На Универсиаде 2013 года в Казани Коробкина выиграла серебро в беге на 1 500 м.