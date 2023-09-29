Представители "Севильи" отказались от посещения матча с "Барселоной" из-за "дела Негрейры"

Матч между "Барселоной" и "Севильей" пройдет 29 сентября в Барселоне

ТАСС, 29 сентября. Представители руководства футбольного клуба "Севилья" отказались от присутствия на гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании против "Барселоны" из-за ситуации с "делом Негрейры". Об этом сообщает пресс-служба "Севильи".

28 сентября суд в Испании обвинил "Барселону" во взяточничестве в рамках дела о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. 29 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что "Барселона" может быть отстранена от деятельности в качестве клуба и признана банкротом.

"Футбольный клуб "Севилья" демонстрирует свое тотальное неприятие действий бывших руководителей "Барселоны", обвиняемых по "делу Негрейры". По этой причине клуб объявляет об отсутствии представителей в ложе Олимпийского стадиона на матче против "Барселоны", - сказано в сообщении пресс-службы "Севильи".

В "Барселоне" назвали заявление "Севильи" неуместным и неоправданным. "Футбольный клуб "Барселона" публично демонстрирует свое неприятие неуместных нападок со стороны "Севильи" - клуба, чьи представители отказались от посещения почетной ложи стадиона на матче между командами. Так называемое "дело Негрейры" не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на ранней стадии расследования. "Барселона" считает разорванными все отношения с клубом "Севилья" до тех пор, пока он не пересмотрит свою позицию", - сообщает пресс-служба "Барселоны".

По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год бывший вице-президент судейского комитета Испании Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы "Барселоны" конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

Матч между "Барселоной" и "Севильей" пройдет 29 сентября в Барселоне и начнется в 22:00 мск.