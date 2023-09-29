Хоккеист "Амура" Броадхёрст после операции вернется в состав к ноябрю

Как сообщил ТАСС главный тренер хабаровского клуба Андрей Мартемьянов, сейчас форвард проходит период реабилитации

МЫТИЩИ /Московская область/, 29 сентября. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба "Амур" Алекс Броадхёрст перенес операцию и должен вернуться в строй к ноябрю. Об этом ТАСС рассказал главный тренер хабаровского клуба Андрей Мартемьянов.

30-летний американец получил травму в матче в Москве со "Спартаком" (3:5) 6 сентября. В межсезонье форвард перешел в "Амур" из омского "Авангарда".

"Ему сделали операцию. Через шесть недель, возможно, он будет готов, то есть к началу ноября, - сказал Мартемьянов. - Сейчас он находится на реабилитации. Это здоровье игрока - мы не имеем права заставлять его выходить раньше. Нужно, чтобы он принес пользу, так как мы не ограничиваемся первой половиной чемпионата".

В ходе игры с "Куньлунь Ред Стар" (2:0) повреждение получил словенский форвард "Амура" Ян Дрозг. "Пока неизвестно, что с ним, но надеемся, что у него не такая сильная травма. Скорее всего, у него ушиб, его приложили хорошо", - отметил тренер.

На старте чемпионата "Амур" является одним из лидеров по количеству штрафного времени, полученного соперниками в играх с хабаровской командой (504 минуты). "Мы пытаемся в матчах стоять на ногах, лезть на ворота. Симуляций не признаю. Сопернику приходиться нарушать правила", - отметил Мартемьянов.

В следующем матче "Амур" 1 октября сыграет в Казани с "Ак Барсом".