Международный владивостокский марафон собрал 3,5 тыс. участников из семи стран

Как сообщили в оргкомитете, победителями на дистанции 42,2 км стали Евгений Бушков из Владивостока и Наталья Сергеева из Хабаровска

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября. /ТАСС/. Участники из 151 города и 7 стран пробежали седьмой международный владивостокский марафон, сообщили ТАСС в оргкомитете. Победителями на дистанции 42,2 км стали Евгений Бушков из Владивостока и Наталья Сергеева из Хабаровска.

"Уникальное беговое событие Дальнего Востока прошло на волне хорошего настроения и единения со спортом и людьми, объединенными бегом, а это 3 500 спортсменов из 7 стран и 151 города. На финише, который традиционно был на центральной площади, все участники получили порцию витамина - 3 500 апельсинов ждали всех финишеров. Победу на самой длинной дистанции 42,2 км среди мужчин одержал Евгений Бушков из Владивостока, среди женщин первой финишировала Наталья Сергеева из Хабаровска, оба спортсмена неоднократно становились призерами марафона", - сообщили в оргкомитете.

Там отметили, что погода была на стороне спортсменов - было тепло и безветренно. Для зрителей и болельщиков организаторы подготовили развлекательную программу, конкурсы, викторины, веселые старты с призами, а также розыгрыш для всех желающих, где главным призом стал смартфон. Также работали тематические площадки, фуд-корт, на сцене выступила музыкальная группа. Многие марафонцы смогли нанести на свою медаль гравировку с собственным результатом.

"Призовой фонд марафона сегодня составил 1 млн рублей, который был поделен между абсолютными победителями различных дистанций", - уточнили организаторы.

Марафон "Мосты Владивостока" состоялся в рамках мероприятий федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" при поддержке Агентства по туризму Приморского края.