Тарасенко забросил первую шайбу за клуб НХЛ "Оттава"

Российский нападающий в июле подписал соглашение с канадской командой

ТАСС, 30 сентября. "Оттава" на своем льду со счетом 3:1 обыграла "Виннипег" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Оттавы" заброшенными шайбами отметились Роби Джарвенти (24-я минута), Клод Жиру (40) и Владимир Тарасенко (60). Российский нападающий поразил пустые ворота "Виннипега", его партнер по команде и соотечественник защитник Артем Зуб не отметился результативными действиями. Единственный гол гостей на свой счет записал Янсен Харкинс (23).

31-летний Тарасенко подписал контракт с "Оттавой" в июле. Соглашение на сумму $5 млн рассчитано на один год. Нападающий находился в статусе неограниченно свободного агента.

В феврале Тарасенко был обменян из "Сент-Луиса" в "Нью-Йорк Рейнджерс". За "Сент-Луис" россиянин выступал с 2013 года и в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли (2019). В составе "Рейнджерс" Тарасенко провел 38 матчей, набрав 25 очков (11 шайб + 14 передач). В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2022/23 команда проиграла "Нью-Джерси" со счетом в серии 3-4. "Оттава" не смогла выйти в плей-офф.

На драфте 2010 года Тарасенко был выбран "Сент-Луисом" под общим 16-м номером. В Континентальной хоккейной лиге он выступал за новосибирскую "Сибирь" и петербургский СКА. В составе сборной России Тарасенко стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года. Тарасенко является чемпионом мира среди молодежных сборных (игроки не старше 20 лет) 2011 года.