Хохлачев считает, что хоккеист Цыплаков сможет стать новым лидером "Спартака"

На данный момент Максим Цыплаков занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров красно-белых

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Максим Цыплаков обладает всеми необходимыми данными для того, чтобы стать лидером команды. Такое мнение ТАСС высказал нападающий хабаровского "Амура" Александр Хохлачев, ранее выступавший за "Спартак".

Хохлачев и Цыплаков являются воспитанниками "Спартака".

"Может, конечно. У него есть все данные, - ответил Хохлачев на вопрос, может ли Цыплаков стать новым лидером "Спартака". - Он хорошо оснащен в плане хоккейной техники".

В четверг в матче с череповецкой "Северсталью" (5:3) 25-летний Цыплаков сделал дубль и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров команды, в 12 играх набрав 10 очков (4 шайбы + 6 результативных передач). Нападающий выступает за основную команду красно-белых с 2017 года. Самым успешным в плане результативности для него выдался сезон-2022/23, в котором он в 63 матчах набрал 25 очков (10 + 15). Контракт форварда истекает в апреле следующего года. Цыплаков является внуком бронзового призера чемпионата СССР 1961 года, лучшего снайпера чемпионата страны 1965 года Виктора Цыплакова, выступавшего за "Локомотив".

30-летний Хохлачев долгое время выступал за "Спартак" (2012-2013, 2017-2020, 2021-2023) и был обменян в "Амур" перед стартом нынешнего сезона КХЛ. В сентябре прошлого года он стал лучшим бомбардиром, а в феврале нынешнего года - лучшим снайпером красно-белых в КХЛ, обойдя словака Штефана Ружичку.