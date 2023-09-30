Олимпийский стадион в Афинах закрыли до выяснения уровня надежности конструкций

Проведение всех спортивных и культурных мероприятий на центральном стадионе и велотреке приостановлено

АФИНЫ, 30 сентября. /ТАСС/. Олимпийский стадион и велотрек в Афинах временно закрыли, так как металлические конструкции сооружений не соответствуют разрешенным законом уровням статической надежности. Об этом сообщает греческий информационный портал newsit.gr.

Крупнейший стадион Греции и велотрек входит в состав Олимпийского спортивного центра Афин "Спирос Луис" (ОАКА). Стадион является домашним для сборной Греции по футболу. Этот спорткомплекс принимал церемонии открытия и закрытия Олимпиады в 2004 году, финал Лиги Чемпионов 2007 года, другие крупные соревнования и концерты. Стадион строился в 1978-1982 годах, обновлялся в 2005, 2006 и 2022 годах. "В рамках контракта между министерством спорта, ОАКА и Фондом по использованию госимущества по проекту "Реконструкция Олимпийского спортивного центра Афин" был получен результат обширного обследования металлических конструкций [испанского архитектора Сантьяго] Калатравы и поликарбонатных крыш объектов ОАКА. В исследовании указано, что металлические конструкции крыши центрального стадиона и велотрека не соответствуют разрешенным законом уровням статической надежности", - цитирует сообщение ОАКА портал.

Отмечается, что проведение всех спортивных и культурных мероприятий на центральном стадионе и велотреке приостанавливается. "Вскоре будет проведено второе исследование для более тщательного изучения ситуации, что позволит подтвердить или опровергнуть данные текущего исследования. Мы разделяем чувства потрясения в спортивной семье, но понятно, что мы должны действовать, уделяя особое внимание безопасности спортсменов и болельщиков", - говорится в сообщении центра.

Первый заместитель министра спорта Греции Яннис Вруцис подчеркнул, что власти уже тесно сотрудничают со всеми соответствующими органами с целью организации игр в других местах. "Будут предприняты все необходимые действия для скорейшего решения проблем, возникших в ОАКА. Нашей первой заботой была и остается безопасность спортсменов и болельщиков", - сказал Вруцис. Он сообщил, что 2 октября выступит с заявлением о дальнейших действиях по решению проблем, возникающих в процессе деятельности спортивного сообщества.