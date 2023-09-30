В Италии российского тренера по гимнастике оправдали по делу о жестоком обращении

Ольга Тишина работает ассистентом Эмануэлы Маккарани в одно из ведущих профессиональных школ на севере страны

РИМ, 30 сентября. /ТАСС/. Итальянский спортивный трибунал Итальянской федерации по гимнастике вынес предупредительный вердикт тренеру по художественной гимнастике Эмануэле Маккарани и оправдал ее ассистентку россиянку Ольгу Тишину, обе обвинялись в жестоком обращении со своими подопечными. Об этом сообщает итальянская газета La Stampa.

Как пишет La Stampa, такое решение - наиболее мягкое из предусмотренных для тренера, которая после заявлений на нее была отстранена от деятельности.

Специалисткам вменялось в вину оказание психологического давления и применение некорректных методов в тренировках. В частности, обвинения касались отношения к молодым гимнасткам и жесткого контроля за их весом. Однако, согласно вердикту, это нельзя квалифицировать как нарушения и надругательства, но как "чрезмерную близость".

Скандал в мире художественной гимнастики в Италии разразился в конце прошлого года после ряда публикаций в местных СМИ свидетельств бывших спортсменок, которые не выдерживали строго режима питания. У некоторых на фоне психологического давления развились различные расстройства, в том числе расстройства пищевого поведения. Несколько гимнасток были вынуждены покинуть профессиональный спорт. Речь шла об одной из ведущих профессиональных школ на севере Италии, где готовились спортсменки национальной сборной.

Профильная федерация и Итальянский олимпийский комитет поддержали открытое прокуратурой расследование и обещали детально разобраться в ситуации.