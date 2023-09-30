Российские дзюдоисты примут участие в первенстве мира в Португалии

Соревнования пройдут с 4 по 7 октября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские дзюдоисты выступят на первенстве мира среди спортсменов в возрасте до 21 года, которое пройдет с 4 по 7 октября в португальском Одивелаше - пригороде Лиссабона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

В соревнованиях планируется участие порядка 600 атлетов из более чем 70 стран.

"Отечественная сборная, имеющая успешные традиции в этой возрастной группе, будет представлена в Португалии четырьмя дзюдоистами и тремя дзюдоистками, которые выступят как нейтральные индивидуальные атлеты", - сообщили в пресс-службе.

В составе команды выступят Тимур Арбузов (весовая категория до 81 кг), Анджей Павлюков (до 100 кг), Денис Батчаев и Дмитрий Якушев (оба - свыше 100 кг), а также Кристина Дудина (до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг) и Виктория Карсанова (до 70 кг).