Шведского боксера Валлина не будут наказывать за отказ пожать руку Гассиеву

Титульный поединок между россиянином и шведом пройдет в субботу в Турции

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Шведский боксер Отто Валлин не будет наказан за отказ от рукопожатия с россиянином Муратом Гассиевым на церемонии взвешивания перед поединком за титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Об этом ТАСС рассказали в WBA.

Поединок пройдет в Анталье 30 сентября. Гассиев проведет защиту титула. На церемонии взвешивания в преддверии боя швед отказался пожать руку россиянину. При этом Валлин заявил, что его поведение не связано с политикой.

"Валлин не будет наказан. Это его право жать или не жать руку. Подобные вещи не считаются нарушением", - сказал собеседник агентства.

Гассиеву 29 лет, на его счету 30 побед (23 нокаутом) и 1 поражение. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс WBA, выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. После поражения от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии 2018 года россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира и перешел в супертяжелый вес.

Валлину 32 года, на его счету 25 побед (14 нокаутом) и 1 поражение. В 2019 году он провел поединок против будущего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета британца Тайсона Фьюри, проиграв единогласным решением судей.