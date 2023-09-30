Шипов считает, что шахматисты будут испытывать стресс в партиях с Горячкиной и Лагно

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском турнире

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Участники мужского суперфинала чемпионата России по шахматам будут испытывать стресс во время партий против Александры Горячкиной и Екатерины Лагно. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском турнире.

"Для мужчин игра с женщинами в классику - это всегда стресс, потому что мужчины играют посильнее, поэтому давление будет и здесь. С другой стороны, попробуй еще обыграй, это не так просто, и даже великие чемпионы проигрывали женщинам. Уверен, что Екатерине и Александре будет очень полезно сыграть в мужском турнире. Александра часто играет в мужских соревнованиях, на суперфинал чемпионата России в Уфе 2021 года она отобралась по спортивному принципу, но вот для Екатерины это первый опыт участия в таком сильном турнире в классических шахматах", - сказал Шипов.

Турнир пройдет с 30 сентября по 13 октября в городе Пушкин Ленинградской области.