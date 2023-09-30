Тренер Мозер считает, что Дюамель и Чжоу обижены на российских фигуристов

Чжоу заявил о широком распространении допинга среди других российских фигуристов, Дюамель рассказала что Ксения Столбова и Федор Климов после разминки на соревнованиях часто уходили в раздевалку вместе с врачом

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года в командных соревнованиях канадка Меган Дюамель и двукратный бронзовый призер чемпионата мира американец Винсент Чжоу обижены на российских фигуристов. Такое мнение высказала журналистам заслуженный тренер России Нина Мозер.

Чжоу, комментируя допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой на сайте движения спортсменов Global Athlete, заявил о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. Дюамель в интервью YouTube-каналу The Skating Lesson заявила, что российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов после разминки на соревнованиях часто уходили в раздевалку вместе с врачом.

"Мои спортсмены были соперниками, мы постоянно нервировали ее [Дюамель], это ее характер, это ее человеческие качества. Мы ничего не можем сделать с этим в данном случае. Я знаю, как готовить спортсменов без всяких добавочных средств. У меня достаточно опыта, чтобы сделать из спортсмена чемпиона просто за счет работы", - отметила Мозер.

"Конечно же, я знаю Винсента, знакома со всеми, они неплохие ребята, у них, наверное, какая-то обида. К сожалению, сейчас такое время, когда только ленивый не пытается нас ущипнуть. Давайте будем выше, сильнее, выступать и доказывать нашу правоту на ледовых площадках", - добавила она.