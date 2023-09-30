Мозер сообщила, что в "Битве школ" в будущем может появиться турнир по танцам на льду

По словам собеседницы агентства, включение этой дисциплины в программу соревнований связано с рядом сложностей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Программу юношеского турнира по фигурному катанию "Битва школ" в перспективе могут пополнить соревнования в танцах на льду, включение состязаний спортивных пар не планируется. Об этом журналистам сообщила генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы Нина Мозер.

30 сентября на "ЦСКА-Арене" состоится первый тур Кубка Московского спорта по фигурному катанию "Битва школ". В турнире примут участие команды лучших школ, включая воспитанников спортивных учреждений со всей России.

"Может, появятся когда-то танцоры, - сказала Мозер. - Это (парное катание - прим.ТАСС) сложно. Здесь у нас участвуют все школы Москвы, коммерческие и государственные. Танцы у нас развиваются в восьми государственных организациях только. Мы будем думать, у нас еще много всяких идей".

"Мы сами придумали формат и еще несколько новых. Уже идут призы и мемориалы выдающихся фигуристов, которые выступали за Москву, 2 этапа прошло, будет их 12. Это очень хорошая история, мы даем возможность взрослым спортсменам иметь соревновательную практику, в прошлом сезоне ее явно не хватало. Все имеют возможность проверить себя до Гран-при по полной программе", - рассказала Мозер.

Собеседница агентства подчеркнула, что новый турнир помогает популяризации фигурного катания. "У нас 7 ноября будет форум фигурного катания для детей возраста 13-16 лет. Мы надеемся, что у нас получится. Мы будем делать интересные форматы балетов на льду. У нас новые задумки и вещи. Мы занимаемся популяризацией фигурного катания", - добавила Мозер.

Турнир "Битва школ" будет разделен на шесть этапов и суперфинал, который планируется провести весной 2024 года. В финал попадут пять команд - победителей этапов, которые будут соревноваться в спортивных разрядах.