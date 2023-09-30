Артемьев назвал неожиданным участие Лагно и Горячкиной в мужском чемпионате России

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском турнире

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Приглашение Александры Горячкиной и Екатерины Лагно принять участие в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам является неожиданным. Такое мнение ТАСС высказал победитель командного чемпионата мира 2019 года Владислав Артемьев.

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском турнире.

"Откровенно говоря, немного неожиданное решение - пригласить двух шахматисток на чемпионат России среди мужчин. Лично я отношусь к этому спокойно, Саша и Екатерина являются сильными и титулованными спортсменками, к тому же и с Екатериной, и с Александрой мы давно знакомы, я хорошо и с уважением отношусь к ним, так что лично для меня все в порядке. С женщинами в классику играл, но достаточно редко", - сказал Артемьев, имеющий самый высокий рейтинг среди участников турнира.

Турнир пройдет с 30 сентября по 13 октября в городе Пушкин Ленинградской области.