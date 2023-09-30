Дзюдоист Ендовицкий рассказал о психологическом давлении во время чемпионата России

В субботу спортсмен во второй раз подряд выиграл первенство страны

КЕМЕРОВО, 30 сентября. /ТАСС/. Валерий Ендовицкий, завоевавший золотую медаль чемпионата России по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг, ощущал психологическое давление, так как являлся действующим победителем турнира. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу Ендовицкий победил Арсена Кадзаева в финале соревнований.

"У меня была скованная борьба, я делал мало движений ногами, на захватах закрепощался. В прошлом году я выиграл чемпионат России, поэтому здесь выступал первым номером. Все настраиваются на меня. Психологическое давление активно присутствовало, и я думал, что сегодня не мой день, хотя я и спал хорошо, и чувствую себя в хорошей форме", - сказал Ендовицкий.

Финальный поединок завершился за одну минуту иппоном, однако Ендовицкий все равно назвал бой тяжелым. "К финалу настраиваешься как на последнюю схватку, как на последний бой. С Арсеном мы особо не боролись, я уверен, что он лучше меня знает, тренеры ему больше подсказывали. Но так получилось, что я его подловил", - отметил собеседник агентства.

Дзюдоист добавил, что выиграть чемпионат России во второй раз был не так приятно, как в первый. "Это не та цель, на которой я хотел бы остановиться. Впереди чемпионат Европы, чемпионат мира и, может быть, Олимпийские игры", - подчеркнул Ендовицкий.

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.