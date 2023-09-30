Федерация фигурного катания Москвы может создать группу для обращения спортсменов

Ранее о необходимости создания подобной группы заявляла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках Москвы рассмотрит возможность создания рабочей группы, в которую могли бы обращаться спортсмены в случае сложных жизненных ситуаций. Об этом журналистам сообщил президент федерации Антон Абдурахманов.

"Идут обращения родителей, мы каждое рассматриваем и тем или иным образом реагируем. Это важнейший вопрос, мы видим это через соцсети, через прессу, в виде писем. Надо такие вещи законодательно регулировать, - ответил Абдурахманов. - Возможно, мы создадим рабочую группу, стоит это прописать и в новом уставе".

16 сентября на контрольных прокатах сборной России в Москве чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева обратила внимание на необходимость создания подобной группы. "Было бы неплохо, чтобы дети могли обращаться за помощью, - сказала Туктамышева. - Они беззащитны, хочется, чтобы они чувствовали себя защищенными. Если кто-то, не дай боже, прикладывает силу, нужно, чтобы он мог куда-то обратиться".