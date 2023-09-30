Чемпион России по дзюдо Матаев жалеет, что в финале не удалось побороться в полную силу

Нияз Билалов не стал продолжать поединок из-за травмы ребра

КЕМЕРОВО, 30 сентября. /ТАСС/. Дзюдоист Муххамед-Али Матаев пожалел, что финальный поединок чемпионата России с Ниязом Билаловым завершился рано, он готовился к серьезной схватке. Об этом он рассказал ТАСС.

В финальном поединке в весовой категории до 100 кг Матаев из Самарской области победил чемпиона России 2021 года Нияза Билалова из Татарстана. Схватка была остановлена на 48-й секунде - Билалов не стал продолжать поединок из-за травмы ребра, полученной в полуфинале.

"Мы вышли, поборолись, я ожидал серьезный бой, но он был травмирован. Золотую медаль получить приятно, но было бы лучше, если бы я поборолся с Ниязом в полную силу", - сказал Матаев.

При этом победу в чемпионате России он воспринимает как промежуточную цель. "Я всегда, с детства, надеялся на большее, стремлюсь к победе на Олимпийских играх", - добавил Матаев.

В финальной схватке в весовой категории до 52 кг уроженка Саратовской области, выступающая за Санкт-Петербург Глафира Борисова победила Татьяну Цыганкову, представляющую Брянскую область и Красноярский край. "Эта победа для меня очень важна, еще год назад я и не думала о таком результате. Соперницы, конечно, были очень сильные. Но под каждую у меня была особая тактика. И если ее придерживаться, то можно всех победить", - сказала Борисова ТАСС.

В весовой категории до 48 кг Аина Моисеева, представляющая Свердловскую область и Якутию, победила москвичку Юлию Семиколенову. Год назад Моисеева заняла на чемпионате России третье место. "В прошлом году мне не хватало всего помаленьку, я больше уступала физически своим соперницам. Сейчас я стала сильнее, стала лучше реакция. Очень рада, что получилось выиграть чемпионат во взрослой категории, дальше - больше", - сказала Моисеева ТАСС.

О чемпионате

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.