Дзюдоист Билалов назвал себя фантазером, выйдя на финальный поединок с травмой

Спортсмен не стал продолжать схватку из-за травмы ребра, полученной в полуфинале

КЕМЕРОВО, 30 сентября. /ТАСС/. Нияз Билалов, занявший второе место на чемпионате России по дзюдо, назвал себя фантазером после того, как вышел бороться в финале с полученной травмой. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу в финальном поединке в весовой категории до 100 кг Билалов из Татарстана проиграл Муххамеду-Али Матаеву из Самарской области. Схватка была остановлена на 48-й секунде - Билалов не стал продолжать поединок из-за травмы ребра, полученной в полуфинале.

"Получил травму в полуфинале, но все равно вышел, надеялся на чудо. Фантазер. Перечитал книжек различных, где люди с травмами побеждают. Но ребро - это не колено, где просто одна часть тела не работает. Здесь я как будто чихнуть не могу", - сказал Билалов.

Он также признался, что хотел реабилитироваться после неудачного выступления на этапе Большого шлема в Баку. Тогда спортсмен проиграл в первом круге соревнований.

Бронзу в этой весовой категории завоевал Денис Баканов из Москвы. Он проигрывал по ходу поединка против Алихана Цечоева, но смог сделать иппон за 8 секунд до конца встречи. Однако судьи на протяжении 10 минут не засчитывали ему победу. "Я был уверен, что все сделал верно, но не был уверен в решении судей. Результатом доволен, буду дальше работать. Я чуть худоват, надо в физике набрать", - сказал Баканов.

Чемпионат России по дзюдо проходит в Кемерове с 27 сентября по 1 октября. В соревнованиях принимают участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.