30 сентября, 13:02
Единая лига ВТБ

УНИКС обыграл "Локомотив-Кубань" в первом матче сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ

Действующий чемпион победил со счетом 91:73

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Казанский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 91:73 обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/24. Встреча прошла в Казани в присутствии 4 023 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал с 22 очками стал игрок УНИКСа Ненад Димитриевич. В составе краснодарской команды больше всех очков набрал Окаро Уайт - 18 очков.

УНИКС и "Локомотив-Кубань" встречались в финальной серии прошлого сезона. УНИКС тогда выиграл серию со счетом 4-1 и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Бронзовыми призерами стали баскетболисты московского ЦСКА.

В других матчах игрового дня ЦСКА встретится со столичным МБА, "Самара" - с красноярским "Енисеем". Единая лига ВТБ проводится с сезона-2009/10. 

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