"Локомотив" обыграл "Пари НН" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 обыграли команду "Пари Нижний Новгород" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.
Мяч на 84-й минуте забил Рифат Жемалетдинов. Он появился на поле на 81-й минуте, заменив Илью Самошникова. Жемалетдинов забил первый мяч с мая 2022 года.
"Пари НН" прервал серию без поражений в РПЛ из четырех матчей (две победы, две ничьи). "Локомотив" одержал четвертую победу в пяти последних турах.
"Локомотив" набрал 18 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. "Пари НН" с 14 очками располагается на 8-й строчке.
В следующем туре "Локомотив" 7 октября на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. "Пари НН" 8 октября примет самарские "Крылья Советов".
1
"Краснодар"
9
6
3
0
21
14
3
11
2
"Крылья Советов"
9
5
3
1
18
21
12
9
3
"Локомотив"
10
5
3
2
18
16
14
2
4
"Зенит"
10
5
2
3
17
20
11
9
5
"Спартак"
9
5
1
3
16
14
12
2
6
"Динамо"
9
4
3
2
15
16
14
2
7
"Урал"
10
4
3
3
15
10
12
-2
8
"Пари НН"
10
4
2
4
14
9
9
0
9
ЦСКА
9
3
4
2
13
19
15
4
10
"Ахмат"
9
3
2
4
11
11
10
1
11
"Оренбург"
10
3
2
5
11
13
17
-4
12
"Ростов"
10
2
4
4
10
15
21
-6
13
"Рубин"
9
2
3
4
9
10
18
-8
14
"Балтика"
9
2
1
6
7
9
15
-6
15
"Сочи"
9
2
0
7
6
9
14
-5
16
"Факел"
9
1
2
6
5
5
14
-9