"Локомотив" обыграл "Пари НН" в матче чемпионата России по футболу

Москвичи одержали четвертую победу в пяти последних турах и поднялись на третье место в турнирной таблице

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 обыграли команду "Пари Нижний Новгород" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

Мяч на 84-й минуте забил Рифат Жемалетдинов. Он появился на поле на 81-й минуте, заменив Илью Самошникова. Жемалетдинов забил первый мяч с мая 2022 года.

"Пари НН" прервал серию без поражений в РПЛ из четырех матчей (две победы, две ничьи). "Локомотив" одержал четвертую победу в пяти последних турах.

"Локомотив" набрал 18 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. "Пари НН" с 14 очками располагается на 8-й строчке.

В следующем туре "Локомотив" 7 октября на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. "Пари НН" 8 октября примет самарские "Крылья Советов".