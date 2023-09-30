30 сентября, 13:09
Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Пари НН" в матче чемпионата России по футболу

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Вратарь "Локомотива" Илья Лантратов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Москвичи одержали четвертую победу в пяти последних турах и поднялись на третье место в турнирной таблице

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 обыграли команду "Пари Нижний Новгород" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

Мяч на 84-й минуте забил Рифат Жемалетдинов. Он появился на поле на 81-й минуте, заменив Илью Самошникова. Жемалетдинов забил первый мяч с мая 2022 года.

"Пари НН" прервал серию без поражений в РПЛ из четырех матчей (две победы, две ничьи). "Локомотив" одержал четвертую победу в пяти последних турах.

"Локомотив" набрал 18 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. "Пари НН" с 14 очками располагается на 8-й строчке.

В следующем туре "Локомотив" 7 октября на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. "Пари НН" 8 октября примет самарские "Крылья Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

9

6

3

0

21

14

3

11

2

"Крылья Советов"

9

5

3

1

18

21

12

9

3

"Локомотив"

10

5

3

2

18

16

14

2

4

"Зенит"

10

5

2

3

17

20

11

9

5

"Спартак"

9

5

1

3

16

14

12

2

6

"Динамо"

9

4

3

2

15

16

14

2

7

"Урал"

10

4

3

3

15

10

12

-2

8

"Пари НН"

10

4

2

4

14

9

9

0

9

ЦСКА

9

3

4

2

13

19

15

4

10

"Ахмат"

9

3

2

4

11

11

10

1

11

"Оренбург"

10

3

2

5

11

13

17

-4

12

"Ростов"

10

2

4

4

10

15

21

-6

13

"Рубин"

9

2

3

4

9

10

18

-8

14

"Балтика"

9

2

1

6

7

9

15

-6

15

"Сочи"

9

2

0

7

6

9

14

-5

16

"Факел"

9

1

2

6

5

5

14

-9

  

Теги:
Российский футбол
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