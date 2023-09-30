30 сентября, 13:27
Сборные по футболу

УЕФА попытается успокоить федерации, которые не согласились с допуском сборных России

EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

Исполком УЕФА 26 сентября допустил до международных турниров российские сборные, в которых играют футболисты не старше 17 лет

ТАСС, 30 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попытается подавить разногласия среди национальных федераций, вызванные допуском сборных России до 17 лет к международным соревнованиям. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По информации источника, руководство УЕФА указывает протестующим федерациям на непоследовательность в противодействии возвращению юниорских сборных России к международным турнирам.

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26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Позднее федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании и Норвегии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

Ранее Sky News сообщал, что три из пяти вице-президентов УЕФА на исполкоме организации выступали против возвращения российских сборных среди игроков до 17 лет на международные турниры. Источник предполагает, что против возвращения россиян выступали англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек. Одним из вице-президентов УЕФА, проголосовавших за возвращение российских юниорских сборных к соревнованиям, был швед Карл-Эрик Нильссон, пятым вице-президентом УЕФА является итальянец Габриэль Гравина. В голосовании участвовали 20 членов исполкома. 

© Информационное агентство ТАСС
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