Губернатор Никитин считает, что футболисты "Пари НН" заслуживали победу над "Локомотивом"

Нижегородцы проиграли в Москве со счетом 0:1

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты команды "Пари Нижний Новгород" должны были побеждать московский "Локомотив" в гостевом матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 1:0.

"Результатами клуба в этом сезоне доволен, сегодняшним - нет. Заслуживали победу, рикошет. Мы ничего не ждем. Работаем на победу, а дальше уже как получится", - сказал Никитин.

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб рассчитывает выступать в еврокубках через семь лет в случае допуска российских клубов. "Цель внутри, это стратегическая цель - на пять, семь лет, каждая игра должна нас приближать к ней. Если проигрываем, делаем работу над ошибками. Каким должен быть идеальный "Пари НН" через пять лет? Мы видим себя наверху турнирной таблицы и будем бороться за это, никто не оглядывается назад, не смотрит на стыковые матчи - неинтересно, это прошлое "Пари НН". А через семь лет, если вернутся еврокубки, [хотим в них участвовать]", - сказал он "Спорт-Экспрессу".

"Пари НН" после 10 матчей набрал 14 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда из Нижнего Новгорода 8 октября примет самарские "Крылья Советов".