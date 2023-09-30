Юран рассказал, что смеялся над решениями ЭСК РФС по итогам матча "Пари НН" - "Спартак"

Главный тренер нижегородской команды отметил, что устал комментировать судейские решения

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран заявил, что взахлеб смеялся над решениями экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Фонбет - Кубка России против московского "Спартака". Об этом Юран рассказал на пресс-конференции.

Матч прошел 19 сентября и завершился победой "Спартака" со счетом 3:0. 29 сентября пресс-служба РФС сообщила, что ЭСК РФС поддержала все решения главного арбитра встречи Евгения Буланова, который, по мнению комиссии, верно не назначил пенальти в ворота красно-белых, не засчитал гол в ворота "Спартака" и верно зафиксировал гол победившей команды на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

"Взахлеб смеялся по решениям ЭСК. Специальный удар, неспециальный, устал комментировать. Тренеры уже просто молчат, как надо, так и будут трактовать. Есть руководители, уже смешно мне комментировать", - сказал Юран.

В субботу в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари НН" со счетом 0:1 на выезде уступил московскому "Локомотиву". "Все, что готовили к игре, все сработало. Только не сработало забить мячи, а пропущенному голу ничего не предвещало. Когда по делу проигрываешь, все понятно, а вот такое поражение сложно воспринимать", - отметил главный тренер "Пари НН".

"Пари НН" после 10 матчей набрал 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда из Нижнего Новгорода 8 октября примет самарские "Крылья Советов".

В группе D Кубка России "Спартак" занимает первое место, набрав 12 очков, команда уже обеспечила себе участие в "плей-офф пути РПЛ". "Пари НН" с двумя очками идет на последнем, четвертом месте. Московское "Динамо" и "Краснодар" набрали по пять очков. 4 октября "Пари НН" в гостях сыграет с "Краснодаром".