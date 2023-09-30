Галактионов назвал положительной ситуацию с допуском россиян до 17 лет на турниры УЕФА

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Допуск сборных России среди игроков до 17 лет на турниры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является положительной ситуацией, однако надо дождаться решения Российского футбольного союза (РФС) из-за условий возвращения. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского "Локомотива", бывший главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"В любом случае то, что есть такое решение о командах России до 17 лет, положительная ситуация. Вопрос в ком, какое решение примет Российский футбольный союз относительно сегодняшних реалий без флага и гимна. Но то, что юношей допускают, хорошо", - сказал Галактионов.

"Другие федерации не хотят с нами играть, отказываются, это плохо. Такое решение не принимается в одночасье, я думаю, что все проанализируют, взвесят. Может ли поменяться позиция УЕФА относительно всех [российских] команд, которые не будут допущены до конца специальной военной операции? Я думаю, что пока ситуация не выправится окончательно, сложно ждать положительных решений", - добавил он.

После решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании и Норвегии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

Российские сборные и клубы были полностью отстранены от соревнований УЕФА после обострения ситуации на Украине. 26 сентября глава организации Александер Чеферин заявил, что взрослые российские сборные будут по-прежнему отстранены от участия в международных турнирах до окончания специальной военной операции.