В футбольном клубе "Пари НН" заявили, что довольны качеством игры команды при Юране

Генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов отметил, что у тренера есть очень высокий уровень доверия

ТАСС, 30 сентября. Качество игры, которое показывают футболисты "Пари Нижний Новгород", является хорошим, команда понимает, где им нужно прибавить. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

В субботу "Пари НН" уступил на выезде московскому "Локомотиву" в гостевом матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1.

"Результат нам не нравится, но то, как играет команда, наоборот. Мы знаем, где надо прибавить, надеюсь, эти знания конвертируется в результат в следующих играх. У [главного тренера "Пари НН"] Сергея Николаевича [Юрана] очень высокий объем доверия, если можно так выразиться, мы хорошо с ним друг друга понимаем. То, как он делает работу над ошибками, нам нравится", - сказал Мелик-Гусейнов.

"Пари НН" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 14 очков по итогам 10 матчей.