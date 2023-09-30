Лагно рассказала, что не думает о медалях на мужском чемпионате России по шахматам

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском суперфинале

ПУШКИН /Ленинградская область/, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Екатерина Лагно не думает о медалях перед суперфиналом мужского чемпионата России по шахматам. Об этом Лагно рассказала ТАСС.

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском суперфинале. Помимо Лагно, на турнире выступит Александра Горячкина.

"Я давно не играла с мужчинами в классику, постараюсь сыграть как можно лучше. О медалях не думаю, при таком сильном составе участников было бы слишком оптимистично", - сказала Лагно.

"Моя главная цель - поиграть, потренироваться. Потому что для меня главное соревнование впереди - турнир претендентов в Торонто в следующем году. Поэтому суперфинал рассматриваю как тренировку", - добавила шахматистка.

Турнир пройдет с 1 по 13 октября в городе Пушкин Ленинградской области.