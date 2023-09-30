Ткачев: Горячкина и Лагно добавят интереса к мужскому чемпионату России по шахматам

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском турнире

ПУШКИН /Ленинградская область/, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие Александры Горячкиной и Екатерины Лагно в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам добавит интереса к турниру. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском турнире.

"То, что Горячкина и Лагно играют, - это очень правильное решение. Они две претендентки на звание чемпионки мира. Понятно, что им будет непросто, но их участие добавит интереса к турниру. Специалисты, конечно, говорят, что они займут место в серединке турнирной таблицы, но у меня предчувствие, что кто-то из них выстрелит и удивит", - сказал Ткачев.

"Здесь [в суперфинале] мы видим в какой-то степени прообраз будущей сборной России. Очень приятно, что участвуют молодые, амбициозные шахматисты", - добавил он.

Турнир пройдет с 30 сентября по 13 октября в Ленинградской области.