Данни считает, что футболисты "Зенита" еще поборются за чемпионство

Петербургская команда после 10 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Краснодара" на семь очков

ТАСС, 30 сентября. Футболисты петербургского "Зенита" преодолеют сложный период и будут бороться за чемпионство. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший игрок "Зенита" португалец Мигель Данни.

В субботу "Зенит" со счетом 1:3 уступил "Оренбургу" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги и потерпел второе поражение подряд. Команда из Санкт-Петербурга" после 10 матчей набрала 17 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на семь очков.

"Правда в том, что у них сейчас сложный период, но я верю, что они переломят ситуацию и вернутся к победам. Да, не особо удачный старт сезона для "Зенита", но, несмотря на все это, они еще поборются за чемпионство", - сказал Данни.

В следующем туре "Зенит" 7 октября на выезде сыграет с "Сочи".