В "Пари НН" с уважением отнеслись к решению футболиста Севикяна играть за сборную Армении

31 августа полузащитник отказался от приглашения на сентябрьский сбор российской национальной команды и заявил о желании выступать за сборную Армении

ТАСС, 30 сентября. Руководство футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" с уважением отнеслось к решению полузащитника Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов.

31 августа Севикян отказался от приглашения на сентябрьский сбор российской национальной команды и заявил о желании выступать за сборную Армении.

"Позитивно на это реагируем, поддерживаем позицию игроков. Неслучайно мы везде декларируем, что, развивая своих футболистов, мы развиваемся как клуб. Выбор Эдгара мы уважаем и желаем, чтобы в сборной Армении он приобрел те навыки, которые пригодятся нам, нашей игре. Он получил все документы, все хорошо у него", - сказал Мелик-Гусейнов.

Севикяну 22 года, он выступает за "Пари НН" с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 14 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. 25 сентября пресс-служба "Пари НН" сообщила, что Севикян получил вызов в сборную Армении на сбор национальной команды с 9 по 18 октября.