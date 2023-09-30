Янчук считает, что теннисистка Звонарева показывает прекрасную игру в парном разряде

В субботу россиянка и Лаура Зигемунд из Германии обыграли китаянок Ханью Гуо и Синью Янь в финальном матче парного разряда турнира WTA в Нинбо

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева показывала игру высокого качества в одиночном разряде, поэтому она прекрасно играет в парах на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд выиграла турнир в китайском Нинбо.

"Здорово, что Вера продолжает побеждать в парах. В одиночном разряде ей сейчас тяжеловато, но так как там она играла на высочайшем уровне, то и в парах она играет просто прекрасно. Приятно, что она остается в туре, продолжает играть, бороться и радовать нас своими результатами. Звонарева подает отличный пример молодому поколению", - сказал Янчук.

Звонаревой 39 лет, она занимает 22-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 14 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США. В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.