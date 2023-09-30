Колосков надеется на подавление УЕФА бойкотов стран, отказывающихся играть с россиянами

ТАСС, 30 сентября. Желание Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переубедить страны, которые решили бойкотировать матчи со сборными России на соревнованиях среди игроков до 17 лет, является благим, поскольку присуждать технические поражения - не выход из сложившейся ситуации. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"Как они будут подавлять этот бойкот? Это убеждение в неправоте тех, кто попытался объявить бойкот. Видимо, у УЕФА есть рычаги, определенное влияние на те федерации, которые объявили бойкот. Это благое намерение, дай бог, чтобы оно реализовывалось на практике", - сказал Колосков.
"Двадцать стран объявят бойкот, и что, все они получат техническое поражение, что за футбол будет тогда? Этот метод может действовать в исключительных случаях. А здесь единственный метод - это убеждение. Других методов и рычагов нет", - добавил он.
26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Позднее федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании и Норвегии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года. 30 сентября британский телеканал Sky News сообщил, что УЕФА попытается подавить разногласия среди национальных федераций.