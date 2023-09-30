Игнашевич заявил, что у него нет планов стать главным тренером ЦСКА

Главный тренер "Балтики" играл за армейцев с 2004 по 2018 год

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Сергей Игнашевич заявил, что у него нет планов стать наставником московского ЦСКА. Об этом Игнашевич рассказал на пресс-конференции.

В период игровой карьеры Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. В составе команды он стал обладателем Кубка УЕФА, пятикратным чемпионом России, по шесть раз выигрывал кубок и суперкубок страны.

"Таких планов нет", - ответил Игнашевич на вопрос, есть ли у него мечта возглавить ЦСКА. Специалист добавил, что у него "нет никаких планов на будущее".

В субботу "Балтика" со счетом 0:1 проиграла ЦСКА в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги. "Не сработала наша система против системной команды ЦСКА, армейцы выиграли заслуженно, все претензии только к главному тренеру. Мы выигрывали верховую борьбу, но все подборы проиграли. Все пять замен сделали к 80-й минуте, но ничего не сработало", - рассказал Игнашевич.

"Балтика" набрала семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда из Калининграда 7 октября примет "Оренбург".