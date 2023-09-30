Футболист ЦСКА Мойзес восстановился после повреждений

Защитник не принимал участия в матчах с 16 сентября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Мойзес восстановился от полученных повреждений и приступит к тренировкам в общей группе. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Мойзес получил травму 16 сентября в матче 8-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" (2:2). Повреждения имеют два других центральных защитника ЦСКА - Игорь Дивеев и Илья Агапов, который получил травму в матче 10-го тура РПЛ с калининградской "Балтикой (1:0) в субботу.

"Мойзес приступает к работе в общей группе, все болячки позади, - сказал Федотов. - У Агапова повреждение колена. Степень тяжести сейчас сказать не можем. Завтра МРТ".

"[Виктора] Мендеса, [Кирилла] Набабкина и [Антона] Заболотного нет в старте, потому что у ребят огромная нагрузка. И появляются футболисты, которые в настоящий момент лучше готовы", - добавил Федотов.

Полузащитник Максим Мухин в игре с "Балтикой" действовал на позиции защитника. "Много было подключений к атаке. Не все еще получается у него на новой позиции, нужно прогрессировать и навыки в игре в обороне нарабатывать", - отметил главный тренер ЦСКА.

ЦСКА набрал 16 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В следующем туре красно-синие в гостях сыграют с московским "Спартаком" 8 октября.