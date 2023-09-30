Боец ММА Петр Ян рассказал, что перенес операцию

Свой последний на данный момент поединок россиянин провел в марте, он проиграл грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян перенес операцию. Об этом он сообщил в сторис на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Два дня назад спал. Сейчас уже дома", - написал спортсмен в подписи к видео из больничной палаты.

Яну 30 лет, он является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В марте нынешнего года он проиграл единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили. Всего на счету Яна 16 побед и 5 поражений.