Матчами с участием "Спартака" и "Динамо" завершится программа 10-го тура РПЛ

В воскресенье пройдут встречи "Факел" - "Сочи", "Крылья Советов" - "Спартак" и "Ахмат" - "Динамо"

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" в воскресенье примут московский "Спартак" в матче десятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Также в этот день состоятся матчи между воронежским "Факелом" и "Сочи", грозненским "Ахматом" и московским "Динамо".

Обе команды входят в пятерку лидеров турнира. "Крылья Советов" занимают второе место, имея в активе 18 очков по итогам девяти встреч, самарцы не проигрывают на протяжении четырех матчей. Красно-белые идут на пятой позиции, набрав 16 очков. Лидирует "Краснодар", у которого 24 очка в 10 матчах.

В прошлом сезоне команды сыграли четыре встречи, две в рамках РПЛ и столько же на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Команды одержали по одной победе в каждом турнире, во всех матчах побеждали хозяева поля. Всего в рамках РПЛ "Крылья Советов" и "Спартак" встречались 56 раз, москвичи одержали 40 побед, самарцы выиграли семь раз, остальные встречи завершились вничью.

Двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой в беседе с ТАСС рассказал, что ожидает интересный матч. "Крылья Советов" - это такая команда-сюрприз, но ей нужно пройти испытание большими командами. "Спартак" после некоторых неудачных результатов выправил результаты, так что, думаю, матч будет интересным", - отметил он.

Многие игроки самарской команды пропустят матч со "Спартаком" из-за травм. На поле не выйдут вратарь Иван Ломаев, полузащитники Роман Ежов, Денис Якуба, Владимир Хубулов, нападающие Дмитрий Цыпченко и Егор Ушаков. Красно-белым не помогут португальский защитник Томаш Тавареш и нападающий Павел Мелешин. Матч начнется в 16:30 мск.

"Динамо" постарается вернуться в тройку, "Факел" сыграет с "Сочи"

Игровой день начнется в 14:00 мск матчем между воронежским "Факелом" и "Сочи". Команды занимают два последних места в турнирной таблице, хозяева идут на 16-й строчке, имея в активе 5 очков, у "Сочи" на одно очко больше. В этом сезоне "Факел" и "Сочи" провели матч в Воронеже в рамках группового этапа "пути РПЛ" Кубка России, победу одержал "Сочи" (3:1). В прошлом сезоне команды сыграли два матча в РПЛ, матч в Сочи завершился вничью (1:1), в Воронеже "Факел" разгромил соперника (3:0).

В заключительном матче грозненский "Ахмат" сыграет с московским "Динамо". Столичный клуб занимает седьмую позицию, набрав 15 очков, "Ахмат" с 11 очками идет на 10-м месте. В случае победы "Динамо" может занять третью строчку, на которой сейчас располагается московский "Локомотив".

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза, по два раза в РПЛ и кубке страны. "Ахмат" одержал победу в трех матчах, одна встреча осталась за москвичами. Матч начнется в 19:00 мск.