30 сентября, 21:28
Мировой футбол

Вратарь "Валвейка" потерял сознание в игре чемпионата Нидерландов по футболу с "Аяксом"

EPA-EFE/ OLAF KRAAK
© EPA-EFE/ OLAF KRAAK

В результате инцидента матч не был доигран

ТАСС, 1 октября. Вратарь нидерландского футбольного клуба "Валвейк" Этьен Вассен потерял сознание после столкновения в домашнем матче седьмого тура чемпионата Нидерландов против "Аякса".

Столкновение между голкипером и форвардом "Аякса" Брайаном Бробби произошло на 84-й минуте. После него на поле мгновенно появились медицинские работники. Через пять минут вратаря унесли с поля на носилках. Диктор на стадионе объявил, что матч не будет доигран в субботу.

На момент остановки игры "Аякс" вел в счете - 3:2.

Вассену 28 лет, он выступает за "Валвейк" с июля 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провел в составе команды семь матчей в чемпионате Нидерландов, в которых пропустил 16 голов. В двух играх вратарю удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. 

Теги:
Мировой футбол
© Информационное агентство ТАСС
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