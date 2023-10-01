Дрозд раскритиковал судейство боя Гассиев - Валлин

По мнению эксперта, шведский боксер не заслуживал победы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев должен быть победителем боя против шведа Отто Валлина, судьи неверно оценили поединок. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира Григорий Дрозд.

Гассиев проиграл Валлину раздельным решением судей, поединок прошел в Турции.

"Я разочарован, - сказал Дрозд. - Думал, Мурату отдадут, не знаю, почему за эти тычки победу отдали Валлину. Ущерба они не наносили".

"Мурат выиграл, это первое. Но, с другой стороны, он не придумывал ничего, не был изобретательными. Хотя это и было похоже на ограбление", - добавил собеседник агентства.