"Зенит" снова проиграл, "Краснодар" закрепился на первом месте: итоги дня РПЛ

В субботу "Оренбург" победил "Зенит", "Краснодар" выиграл у "Рубина", ЦСКА обыграл "Балтику", "Локомотив" оказался сильнее "Пари НН"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Программа 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжилась в субботу четырьмя матчами. Больше всего внимание болельщиков привлекли выездное поражение петербургского "Зенита" от "Оренбурга" и победа "Краснодара" над казанским "Рубином", так как она позволила краснодарской команде увеличить отрыв от второго места в турнирной таблице.

В первом матче дня "Зенит" на выезде проиграл "Оренбургу" со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе "Оренбурга" отметились Дмитрий Воробьев (7-я минута), Матиас Перес (25), Брайан Мансилья (36). У проигравших отличился Густаво Мантуан (2). Петербургская команда пропустила три мяча в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года, тогда петербуржцы со счетом 1:3 уступили московскому "Спартаку".

Для "Зенита" это поражение в РПЛ стало вторым подряд, в прошлом туре петербургская команда дома уступила московскому "Локомотиву" со счетом 1:2. В последний раз "Зенит" потерпел два поражения подряд в чемпионате в октябре 2021 года, тогда сине-бело-голубые уступили "Сочи" (1:2) и тульскому "Арсеналу" (1:3). Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, есть ли напряжение в команде в связи с последними результатами. "Всем неприятно, поражения никому не могут нравиться, естественно, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - Стараемся, работаем. Пока в сложной ситуации находимся. Естественно, нужно не смотреть на таблицу, а играть и побеждать. Матчей еще много, таблица будет меняться еще очень часто". Семак не считает, что по игре команда уступала в двух последних матчах. "Но по результату мы уступаем, такой футбол. Побеждает не тот, кто лучше играет, а тот, кто больше забивает", - отметил главный тренер "Зенита".

Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия поблагодарил болельщиков и футболистов команды за победу над "Зенитом". "В первую очередь я бы хотел сказать большое спасибо всем нашим игрокам, тем, кто играл и не играл, потому что на протяжении всей недели они очень хорошо тренируются и делают очень большой объем работы, - сказал Деограсия, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Также хотел бы сказать большое спасибо болельщикам за их поддержку, она была очень важна для нас в этой игре, надеемся, что они будут приходить в будущем и также поддерживать. Что касается игры, да, нам забили на первых минутах, мы старались придерживаться нашего плана, в плане психологии было изначально трудновато, но у нас все получилось. Победа была за нами, мы очень рады".

Обладатель Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" португалец Мигель Данни считает, что команда еще поборется за чемпионство в этом сезоне. "Правда в том, что у них сейчас сложный период, - сказал Данни "Спорт-экспрессу". - Но я верю, что они переломят ситуацию и вернутся к победам. Да, не особо удачный старт сезона для "Зенита", но, несмотря на все это, они еще поборются за чемпионство".

"Зенит" потерпел третье поражение в текущем сезоне РПЛ, ранее команда уступила также московскому "Динамо" (2:3). В прошлом сезоне было всего два поражения - на выезде от ЦСКА (0:1) и дома от грозненского "Ахмата" (1:2). "Зенит" с 17 очками опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" набрал 11 очков и поднялся на 11-ю позицию. В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Сочи" 7 октября, "Оренбург" в тот же день в гостях встретится с калининградской "Балтикой".

"Локомотив" поднялся в таблице

Также в субботу "Локомотив" на своем поле победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 1:0. Единственный мяч на 84-й минуте забил полузащитник Рифат Жемалетдинов, для которого этот гол стал первым с мая 2022 года. Для железнодорожников победа стала второй подряд.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что футболисты "Пари НН" заслуживали победу над "Локомотивом". "Результатами клуба в этом сезоне доволен, сегодняшним - нет, - сказал Никитин журналистам. - Заслуживали победу, рикошет. Мы ничего не ждем. Работаем на победу, а дальше уже как получится". Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран также был не согласен с поражением. "Все, что готовили к игре, все сработало. Только не сработало забить мячи, а пропущенному голу ничего не предвещало. Когда по делу проигрываешь, все понятно, а вот такое поражение сложно воспринимать", - отметил Юран на пресс-конференции.

Его коллега из "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, за счет чего команда рассчитывала вскрывать защиту соперника. "Мы хотели создавать численное преимущество в определенных зонах для того, чтобы вытаскивать тройку игроков средней линии, вытаскивать линейных игроков, чтобы пользоваться пространством, - сказал Галактионов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Не всегда нам это удавалось, но тот же момент Ильи Самошникова пошел из-под центрального защитника [Виктора] Александрова. Илья проявил там свои скоростные качества. "Нижний Новгород" очень хорошо вел оборонительную игру в первом тайме, достаточно компактно, перекрывал практически все зоны. Нам не хватало движения мяча вперед, было много ненужных поперечных и промежуточных передач. Как только мы начинали игру убыстрять, играть вперед, отдавать между линиями, играли под нападающего, делали ложные открывания, то сразу создавалась острота".

"Локомотив" набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. "Пари НН" с 14 очками располагается на девятой позиции. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с екатеринбургским "Уралом" 7 октября, нижегородская команда днем позднее встретится на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".

"Краснодар" укрепил позиции

Также в субботу "Краснодар" на выезде обыграл "Рубин" со счетом 2:0, в составе победителей голы забили Джон Кордоба (24) и Олакунле Олусегун (86). "Краснодар" одержал седьмую победу в текущем сезоне РПЛ, еще три игры завершились вничью, команда ни разу не проиграла в чемпионате. При этом краснодарская команда потерпела два поражения в Фонбет - Кубка России, уступив столичным "Спартаку" (1:2) и "Динамо" (3:4). "Краснодар" набрал 24 очка и продолжает лидировать в таблице, отрыв от идущих вторыми "Крыльев Советов" увеличился до 6 очков, но самарская команда проведет матч десятого тура 1 октября - со "Спартаком". "Рубин" с 9 очками располагается на 13-й позиции. В следующем туре "Краснодар" дома сыграет с "Ростовом" 7 октября, "Рубин" днем позже на выезде встретится с "Ахматом".

Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич отметил, что игра с "Рубином" ожидаемо получилась сложной. "В первую очередь, как и каждый раз после победы, поздравляю своих игроков, они сражались с первой и до последней секунды, победили со счетом 2:0 в важном матче, - сказал Ивич, комментарий которого приводит пресс-служба "Краснодара". - Они принесли нужную победу. Прямо сейчас мы можем быть удовлетворены результатом, полученными тремя очками. Что касается игры, то она была сложной, как мы и ожидали, мы знали, что "Рубин" одержал выездную победу. Мы понимали, что у них есть быстрые игроки в атаке, есть хорошие бомбардиры, которые знают, как действовать впереди, как сохранять мяч и забивать".

В другом матче дня ЦСКА на своем поле обыграл "Балтику" со счетом 1:0. Единственный мяч на 18-й минуте забил чилийский нападающий Виктор Давила, это гол стал для него дебютным за армейский клуб. ЦСКА продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. В последний раз команда потерпела поражение 19 августа, уступив московскому "Динамо" (1:2) в гостевой игре РПЛ. После этого ЦСКА дважды победил в матчах Кубка России и четыре раза сыграл вничью во встречах чемпионата.

Французский защитник "Балтики" Натан Гассама отметил, что команда показала неплохую игру в матче с ЦСКА. "Была очень тяжелая игра, мы играли с большим клубом, - сказал Гассама ТАСС. - Мы играли неплохо, но ЦСКА забил достаточно быстро, и мы не смогли отыграться, так бывает. Мне кажется, мы можем играть лучше и подняться в турнирной таблице, у нас собраны хорошие игроки в команде".

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. "Балтика" с 7 очками располагается на 14-й позиции. В следующем туре красно-синие в гостях сыграют со "Спартаком" 8 октября, калининградская команда днем ранее на своем поле встретится с "Оренбургом".

Программа 10-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день "Ростов" дома сыграл вничью с "Уралом" со счетом 2:2. 1 октября состоятся матчи "Факел" - "Сочи", "Крылья Советов" - "Спартак" и "Ахмат" - "Динамо".