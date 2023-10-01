1 октября, 06:19
WTA

Тарпищев: Кудерметова должна быть в мировой десятке по своему потенциалу

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

На данный момент российская теннисистка занимает 19-е место в рейтинге WTA, в воскресенье она стала победительницей турнира в Токио

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Потенциал россиянки Вероники Кудерметовой соответствует уровню игроков первой десятки рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Читайте также
Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира в Токио

В воскресенье Кудерметова со счетом 7:5, 6:1 обыграла американку Джессику Пегулу в финальном матче турнира категории WTA 500 в Токио. Россиянка завоевала второй в карьере титул WTA в одиночном разряде.

"Все сложилось удачно, хорошо провела турнир и одержала первую победу после травмы. Хороший тренерский альянс сложился - Дмитрий Турсунов и ее муж [Сергей Демехин]. Это хороший задел на будущий год. Сейчас надо продолжать работать. Кудерметова должна быть в мировой десятке по своему потенциалу", - сказал Тарпищев.

Турсунов входит в тренерский штаб Кудерметовой с US Open 2023 года. Ранее он сотрудничал с нынешней первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич из Швейцарии, россиянкой Екатериной Александровой, британкой Эммой Радукану.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг. 

Теги:
Тарпищев, Шамиль АнвяровичWTA
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация