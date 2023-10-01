Тарпищев: Кудерметова должна быть в мировой десятке по своему потенциалу

На данный момент российская теннисистка занимает 19-е место в рейтинге WTA, в воскресенье она стала победительницей турнира в Токио

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Потенциал россиянки Вероники Кудерметовой соответствует уровню игроков первой десятки рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Кудерметова со счетом 7:5, 6:1 обыграла американку Джессику Пегулу в финальном матче турнира категории WTA 500 в Токио. Россиянка завоевала второй в карьере титул WTA в одиночном разряде.

"Все сложилось удачно, хорошо провела турнир и одержала первую победу после травмы. Хороший тренерский альянс сложился - Дмитрий Турсунов и ее муж [Сергей Демехин]. Это хороший задел на будущий год. Сейчас надо продолжать работать. Кудерметова должна быть в мировой десятке по своему потенциалу", - сказал Тарпищев.

Турсунов входит в тренерский штаб Кудерметовой с US Open 2023 года. Ранее он сотрудничал с нынешней первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич из Швейцарии, россиянкой Екатериной Александровой, британкой Эммой Радукану.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.