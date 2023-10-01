Тренер "Нью-Джерси" Брылин рассказал о перспективах хоккеиста Мисюля в команде

Специалист отметил, что конкуренция среди защитников в команде очень высокая

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российскому защитнику клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Даниилу Мисюлю будет непросто пробиться в основной состав команды из-за высокой конкуренции среди игроков обороны. Такое мнение ТАСС высказал тренер команды Сергей Брылин.

В начале мая 22-летний Мисюль подписал с "Нью-Джерси" контракт на два года.

"В тренировочном лагере он выглядит неплохо. Понятно, что нужно время для адаптации, чтобы понять требования системы игры, - сказал Брылин. - Пока он над этим работает, и в ближайшее время будет понятно по поводу его перспектив в составе".

"Вопрос по нему мы еще не обсуждали. Сразу скажу, что конкуренция у нас очень серьезная. Есть много игроков, которые выступали в прошлом году, и борьба за попадание в состав очень серьезная. У нас на шесть позиций защитников претендует человек 10, поэтому ему будет нелегко", - отметил он.

Мисюль был выбран "Нью-Джерси" на драфте НХЛ 2019 года под общим 70-м номером. В сезоне-2022/23 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 67 матчах за ярославский "Локомотив", сделав 8 результативных передач. Является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года.