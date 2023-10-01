Команда УФО выиграла смешанный турнир чемпионата России по дзюдо

Второе место заняла сборная Южного федерального округа, третье - команда Санкт-Петербурга

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Сборная Уральского федерального округа (УФО) одержала победу в смешанном командном турнире на чемпионате России по дзюдо. Соревнования завершились в Кемерове.

Второе место заняла сборная Южного федерального округа (ЮФО), третье - команда Санкт-Петербурга и и сборная Приволжского федерального округа.

Чемпионат России по дзюдо проходил в Кемерове с 27 сентября по 1 октября на базе "Кузбасс-Арены". В соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.