Футболистка "Локомотива" потеряла сознание во время матча против ЦСКА

Позже спортсменка пришла в себя, ее отправили в больницу для прохождения медицинского обследования

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Полина Юкляева потеряла сознание во время домашнего матча чемпионата России против столичного ЦСКА.

Юкляева вышла на замену во втором тайме, на 57-й минуте матча она столкнулась головой с игроком ЦСКА и потеряла сознание. Футболистку увезли с поля на машине скорой помощи. Позднее пресс-служба "Локомотива" сообщила, что Юкляева пришла в себя, ее отправили в больницу для прохождения обследования.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА. В заключительном туре первого этапа чемпионата России ЦСКА на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" 7 октября, "Локомотив" в этот же день примет московское "Динамо". После 21 тура ЦСКА занимает первое место с 60 очками, "Локомотив" - третий с 47 очками.