Главный судья чемпионата России по дзюдо считает, что тренеры мешают работе арбитров

По мнению Василия Смолина, тренеры создают много негативных эмоций

КЕМЕРОВО, 1 октября. /ТАСС/. Тренеры создают много негативных эмоций и ажиотажа во время проведения соревнований по дзюдо, поэтому им следует находиться на расстоянии от спортсменов или даже оставаться дома. Такое мнение ТАСС высказал главный судья чемпионата России по дзюдо в Кеморове, судья олимпийской категории Василий Смолин.

"После чемпионата мы провели судейское совещание, где обсуждали поведение тренеров, - сказал Смолин. - Они иногда кричат в адрес судей, например, "шидо", "вазари". Мы сами знаем, когда надо дать шидо или вазари, а если арбитр ошибся - судейская комиссия и боковые судьи исправляют. Бывают площадки, где тренеры находятся возле татами, здесь они находились на расстоянии 5-7 метров. Это уже позитивно, потому что от тренеров иногда исходит много негативных эмоций, ажиотажа, некрасивых жестов".

По его мнению, соревнования можно проводить без тренеров, которые часто ругают себя, спортсменов или судей. "Тренерам можно дома сидеть, смотреть трансляцию и, как диванным критикам, кричать все, что угодно. Но если приехали сюда - вы часть серьезного олимпийского вида спорта", - сказал Смолин, добавив, что тренеры чаще видят ошибки у соперников, чем у собственных подопечных.

Чемпионат России завершился в воскресенье смешанным командным турниром. Победу одержала сборная Уральского федерального округа (УФО). Второе место заняла сборная Южного федерального округа (ЮФО), третье - команды Санкт-Петербурга и Приволжского федерального округа (ПФО). "Командные соревнования очень престижные, зрелищные и ажиотажные, - считает Смолин. - На мой взгляд, это самое яркое мероприятие во всем календаре Федерации дзюдо России. Ребята проявляют командный дух, болеют друг за друга. За счет высокой динамики спортсмены демонстрируют высочайший уровень дзюдо".

При этом сами спортсмены относятся серьезно к командным соревнованиям, отметил судья. Победители могут рассчитывать на стипендии или повышенные зарплаты. "Те регионы, где и мужское, и женское дзюдо развито примерно на одном уровне, - относятся к командным соревнованиям серьезно. Например, уральский регион экипирует спортсменов, выдает им костюмы, дзюдоги", - добавил Смолин.

Чемпионат России по дзюдо проходил в Кемерове с 27 сентября по 1 октября на базе "Кузбасс-Арены". Всего в турнире приняли участие свыше 500 спортсменов из 59 регионов страны.