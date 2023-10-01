Легков считает важным развитие внутренних турниров в условиях отстранения лыжников

Олимпийский чемпион надеется, что россиян скоро вернут на международную арену

КУРОВО, /Московская область/, 1 октября. /ТАСС/. Развитие внутренних турниров по лыжному спорту является главной задачей в условиях отстранения россиян от международных соревнований. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков.

29 сентября шведская газета Aftonbladet опубликовала комментарий менеджера Шведской федерации лыжного спорта Ларса Оберга, который заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение россиян от международных турниров. В сентябре прошло заседание комитетов FIS, собрание совета FIS, который примет решение по допуску россиян на международные турниры, должно пройти в октябре или ноябре.

"Все это ожидаемо, думаю, что наши тренеры всегда были к этому готовы, но они сейчас готовятся к нашим соревнованиям: Спартакиада, соревнования БРИКС, где будет что-то формироваться. Нас могут долго не пускать, поэтому нужно формировать что-то свое. Надеемся, что это все-таки будет недолго, поскольку наши спортсмены должны конкурировать с лучшими", - сказал Легков.

"Эта тема отстранения будет вокруг крутиться, хотя люди с нормальными мозгами понимают, что без России зрелищность не такая, да и конкуренция [при участии россиян] выше. Но сейчас им выгоднее и удобнее выигрывать без России, сейчас те же шведы говорят неприятные вещи про Россию, ну ладно - бегайте между собой. Рано или поздно все вернется на круги своя, и посмотрим, кто сильнее", - добавил он.

В мае совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с событиями на Украине.