Фехтовальщица Великая надеется выступить на Олимпийских играх в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка считает, что в фехтовании идет дискриминация по национальному признаку

КУРОВО /Московская область/, 1 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая сохраняет надежду на участие в Играх 2024 года в Париже. Об этом она рассказала журналистам.

"Я - действующая спортсменка, до следующего года точно, я такой оптимист и в глубине души в участие в Олимпиаде верю, - сказала Великая. - Но реальность показывает, что вряд ли, в том числе события в фехтовальном мире, в моем виде спорта дискриминация идет по национальному признаку. Хотя наша федерация могла бы выступить примером для всех стран и пригласить Россию участвовать с флагом и гимном, но, к сожалению, этого не произошло. Верить надо, что будем участвовать, но произошло столько событий, связанных с олимпийским движением, что нужна какая-то трансформация".

"Я участвовала в начале карьеры в Играх СНГ. Думаю, для поддержания нашего спорта такие соревнования необходимы. В турнире "Московская сабля" с удовольствием принимала участие. Пока я действующий спортсмен Игры дружбы и Игры БРИКС - следующая цель", - добавила она.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования (FIE) последовала рекомендации, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.