"Авангард" прервал серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв "Куньлунь Ред Стар"

МЫТИЩИ /Московская область/, 1 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Пьянов (16), Семен Чистяков (22), Рид Буше (41) и Райан Спунер (65). У проигравших отличились Райан Спроул (24), Девин Броссо (33) и Лукас Локхарт (55).
"Авангард" прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате. В предыдущий раз команда побеждала в КХЛ 16 сентября, обыграв "Нефтехимик" со счетом 5:1.
Омский клуб располагается на седьмой строчке Восточной конференции, набрав 13 очков в 11 матчах. "Куньлунь Ред Стар" с 13 очками в 14 играх идет на 6-м месте в Западной конференции.
В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо", встреча пройдет 3 октября. "Куньлунь Ред Стар" 2 октября примет московское "Динамо".
1
Торпедо
12
8
1
0
0
1
2
41-28
19
2
Локомотив
12
8
1
0
0
0
3
33-21
18
3
Динамо М
12
7
2
0
0
0
3
43-24
18
4
Сочи
12
7
1
0
0
0
4
38-37
16
5
Спартак
13
6
1
0
0
2
4
45-40
16
6
Куньлунь РС
14
3
1
2
0
1
7
28-41
13
7
СКА
11
6
0
0
0
0
5
25-18
12
8
ЦСКА
12
4
1
0
0
1
6
31-29
11
9
Северсталь
11
4
0
1
0
1
5
36-41
11
10
Динамо Мн
11
3
1
0
0
2
5
33-33
10
11
Витязь
12
0
1
1
0
1
9
19-41
5
1
Металлург
13
6
1
1
2
1
2
35-32
19
2
Лада
13
6
1
0
0
3
3
28-22
17
3
Автомобилист
13
6
1
0
1
1
4
31-23
16
4
Ак Барс
11
5
2
0
0
1
3
36-27
15
5
Сибирь
12
5
1
1
1
0
4
26-30
15
6
Трактор
13
4
2
0
0
2
5
28-32
14
7
Авангард
11
3
3
0
0
1
4
28-33
13
8
Салават Юлаев
11
5
1
0
0
0
5
25-21
12
9
Амур
11
3
0
1
2
1
4
22-28
11
10
Барыс
12
2
1
0
2
2
5
36-40
10
11
Адмирал
11
2
0
1
1
1
6
27-32
8
12
Нефтехимик
11
1
1
1
0
2
6
24-45
8