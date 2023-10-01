1 октября, 15:28
КХЛ

"Авангард" прервал серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв "Куньлунь Ред Стар"

Встреча завершилась победой омичей в овертайме со счетом 4:3

МЫТИЩИ /Московская область/, 1 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Пьянов (16), Семен Чистяков (22), Рид Буше (41) и Райан Спунер (65). У проигравших отличились Райан Спроул (24), Девин Броссо (33) и Лукас Локхарт (55).

"Авангард" прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате. В предыдущий раз команда побеждала в КХЛ 16 сентября, обыграв "Нефтехимик" со счетом 5:1.

Омский клуб располагается на седьмой строчке Восточной конференции, набрав 13 очков в 11 матчах. "Куньлунь Ред Стар" с 13 очками в 14 играх идет на 6-м месте в Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо", встреча пройдет 3 октября. "Куньлунь Ред Стар" 2 октября примет московское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Торпедо

12

8

1

0

0

1

2

41-28

19

2

Локомотив

12

8

1

0

0

0

3

33-21

18

3

Динамо М

12

7

2

0

0

0

3

43-24

18

4

Сочи

12

7

1

0

0

0

4

38-37

16

5

Спартак

13

6

1

0

0

2

4

45-40

16

6

Куньлунь РС

14

3

1

2

0

1

7

28-41

13

7

СКА

11

6

0

0

0

0

5

25-18

12

8

ЦСКА

12

4

1

0

0

1

6

31-29

11

9

Северсталь

11

4

0

1

0

1

5

36-41

11

10

Динамо Мн

11

3

1

0

0

2

5

33-33

10

11

Витязь

12

0

1

1

0

1

9

19-41

5

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

13

6

1

1

2

1

2

35-32

19

2

Лада

13

6

1

0

0

3

3

28-22

17

3

Автомобилист

13

6

1

0

1

1

4

31-23

16

4

Ак Барс

11

5

2

0

0

1

3

36-27

15

5

Сибирь

12

5

1

1

1

0

4

26-30

15

6

Трактор

13

4

2

0

0

2

5

28-32

14

7

Авангард

11

3

3

0

0

1

4

28-33

13

8

Салават Юлаев

11

5

1

0

0

0

5

25-21

12

9

Амур

11

3

0

1

2

1

4

22-28

11

10

Барыс

12

2

1

0

2

2

5

36-40

10

11

Адмирал

11

2

0

1

1

1

6

27-32

8

12

Нефтехимик

11

1

1

1

0

2

6

24-45

8

  

Теги:
КХЛ
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