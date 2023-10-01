"Авангард" прервал серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв "Куньлунь Ред Стар"

Встреча завершилась победой омичей в овертайме со счетом 4:3

МЫТИЩИ /Московская область/, 1 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Валентин Пьянов (16), Семен Чистяков (22), Рид Буше (41) и Райан Спунер (65). У проигравших отличились Райан Спроул (24), Девин Броссо (33) и Лукас Локхарт (55).

"Авангард" прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате. В предыдущий раз команда побеждала в КХЛ 16 сентября, обыграв "Нефтехимик" со счетом 5:1.

Омский клуб располагается на седьмой строчке Восточной конференции, набрав 13 очков в 11 матчах. "Куньлунь Ред Стар" с 13 очками в 14 играх идет на 6-м месте в Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо", встреча пройдет 3 октября. "Куньлунь Ред Стар" 2 октября примет московское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 12 8 1 0 0 1 2 41-28 19 2 Локомотив 12 8 1 0 0 0 3 33-21 18 3 Динамо М 12 7 2 0 0 0 3 43-24 18 4 Сочи 12 7 1 0 0 0 4 38-37 16 5 Спартак 13 6 1 0 0 2 4 45-40 16 6 Куньлунь РС 14 3 1 2 0 1 7 28-41 13 7 СКА 11 6 0 0 0 0 5 25-18 12 8 ЦСКА 12 4 1 0 0 1 6 31-29 11 9 Северсталь 11 4 0 1 0 1 5 36-41 11 10 Динамо Мн 11 3 1 0 0 2 5 33-33 10 11 Витязь 12 0 1 1 0 1 9 19-41 5