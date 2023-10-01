"Крылья Советов" разгромили "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 4:0 победил московский "Спартак" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Арена" в присутствии 23 225 зрителей.
Двумя забитыми мячами отметился защитник Юрий Горшков (7-я, 26-я минуты), по голу забили Бенхамин Гарре (78) и Владислав Шитов (90). На 80-й минуте нападающий Александр Соболев получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне, он пропустит следующий матч РПЛ против московского ЦСКА.
Самарский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. Последнее поражение команда потерпела 30 августа от грозненского "Ахмата" в игре Фонбет - Кубка России (1:3). После этого "Крылья Советов" одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.
В предыдущий раз "Крылья Советов" крупно побеждали "Спартак" 1 декабря 2016 года, та встреча чемпионата России также завершилась со счетом 4:0. Последнее разгромное поражение красно-белые терпели 9 июля 2022 года в игре за Суперкубок России от петербургского "Зенита" (0:4).
"Крылья Советов" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. "Спартак" располагается на пятой позиции с 16 очками. В следующем туре самарский клуб 8 октября на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород". "Спартак" в тот же день примет ЦСКА.
Еще в одном матче воскресенья воронежский "Факел" на своем поле обыграл "Сочи" со счетом 2:0. Сочинцы опустились на последнее, 16-е место, воронежская команда поднялась на 14-ю позицию.
1
"Краснодар"
10
7
3
0
24
16
3
13
2
"Крылья Советов"
10
6
3
1
21
25
12
13
3
"Локомотив"
10
5
3
2
18
16
14
2
4
"Зенит"
10
5
2
3
17
20
11
9
5
"Спартак"
10
5
1
4
16
14
16
-2
6
ЦСКА
10
4
4
2
16
20
15
5
7
"Динамо"
9
4
3
2
15
16
14
2
8
"Урал"
10
4
3
3
15
10
12
-2
9
"Пари НН"
10
4
2
4
14
9
9
0
10
"Ахмат"
9
3
2
4
11
11
10
1
11
"Оренбург"
10
3
2
5
11
13
17
-4
12
"Ростов"
10
2
4
4
10
15
21
-6
13
"Рубин"
10
2
3
5
9
10
20
-10
14
"Факел"
10
2
2
6
8
7
14
-7
15
"Балтика"
10
2
1
7
7
9
16
-7
16
"Сочи"
10
2
0
8
6
9
16
-7