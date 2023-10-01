"Крылья Советов" разгромили "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу самарской команды

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 4:0 победил московский "Спартак" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Арена" в присутствии 23 225 зрителей.

Двумя забитыми мячами отметился защитник Юрий Горшков (7-я, 26-я минуты), по голу забили Бенхамин Гарре (78) и Владислав Шитов (90). На 80-й минуте нападающий Александр Соболев получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне, он пропустит следующий матч РПЛ против московского ЦСКА.

Самарский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. Последнее поражение команда потерпела 30 августа от грозненского "Ахмата" в игре Фонбет - Кубка России (1:3). После этого "Крылья Советов" одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

В предыдущий раз "Крылья Советов" крупно побеждали "Спартак" 1 декабря 2016 года, та встреча чемпионата России также завершилась со счетом 4:0. Последнее разгромное поражение красно-белые терпели 9 июля 2022 года в игре за Суперкубок России от петербургского "Зенита" (0:4).

"Крылья Советов" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. "Спартак" располагается на пятой позиции с 16 очками. В следующем туре самарский клуб 8 октября на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород". "Спартак" в тот же день примет ЦСКА.

Еще в одном матче воскресенья воронежский "Факел" на своем поле обыграл "Сочи" со счетом 2:0. Сочинцы опустились на последнее, 16-е место, воронежская команда поднялась на 14-ю позицию.