1 октября, 15:29
Футбол в России

"Крылья Советов" разгромили "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Елена Афонина/ ТАСС
Защитник "Крыльев Советов" Роман Евгеньев и полузащитник Фернандо Констанца
© Елена Афонина/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу самарской команды

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" со счетом 4:0 победил московский "Спартак" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Солидарность-Арена" в присутствии 23 225 зрителей.

Двумя забитыми мячами отметился защитник Юрий Горшков (7-я, 26-я минуты), по голу забили Бенхамин Гарре (78) и Владислав Шитов (90). На 80-й минуте нападающий Александр Соболев получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне, он пропустит следующий матч РПЛ против московского ЦСКА.

Самарский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. Последнее поражение команда потерпела 30 августа от грозненского "Ахмата" в игре Фонбет - Кубка России (1:3). После этого "Крылья Советов" одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

В предыдущий раз "Крылья Советов" крупно побеждали "Спартак" 1 декабря 2016 года, та встреча чемпионата России также завершилась со счетом 4:0. Последнее разгромное поражение красно-белые терпели 9 июля 2022 года в игре за Суперкубок России от петербургского "Зенита" (0:4).

"Крылья Советов" занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. "Спартак" располагается на пятой позиции с 16 очками. В следующем туре самарский клуб 8 октября на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород". "Спартак" в тот же день примет ЦСКА.

Еще в одном матче воскресенья воронежский "Факел" на своем поле обыграл "Сочи" со счетом 2:0. Сочинцы опустились на последнее, 16-е место, воронежская команда поднялась на 14-ю позицию.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

10

7

3

0

24

16

3

13

2

"Крылья Советов"

10

6

3

1

21

25

12

13

3

"Локомотив"

10

5

3

2

18

16

14

2

4

"Зенит"

10

5

2

3

17

20

11

9

5

"Спартак"

10

5

1

4

16

14

16

-2

6

ЦСКА

10

4

4

2

16

20

15

5

7

"Динамо"

9

4

3

2

15

16

14

2

8

"Урал"

10

4

3

3

15

10

12

-2

9

"Пари НН"

10

4

2

4

14

9

9

0

10

"Ахмат"

9

3

2

4

11

11

10

1

11

"Оренбург"

10

3

2

5

11

13

17

-4

12

"Ростов"

10

2

4

4

10

15

21

-6

13

"Рубин"

10

2

3

5

9

10

20

-10

14

"Факел"

10

2

2

6

8

7

14

-7

15

"Балтика"

10

2

1

7

7

9

16

-7

16

"Сочи"

10

2

0

8

6

9

16

-7

  

Теги:
Российский футбол
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