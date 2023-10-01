Российский пловец Гирев получил нейтральный статус для международных соревнований

Также нейтральный статус получили пять спортсменов из Белоруссии

ТАСС, 1 октября. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Иван Гирев получил нейтральный статус для участия в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Также нейтральный статус получили пять спортсменов из Белоруссии.

В сентябре World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине.

Гиреву 23 года, на Олимпиаде в Токио он завоевал серебряную медаль в эстафете 4x200 м свободным стилем. Также спортсмен завоевал серебро в этой дисциплине на чемпионате мира 2021 года. Он является двукратным чемпионом Европы 2021 года.