Капитан "Спартака" Джикия назвал болезненным поражение от "Крыльев Советов" со счетом 0:4

Защитник отметил, что команда после матча должна сделать правильные выводы

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" болезненно встретили поражение от самарских "Крыльев Советов" в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), это сказалось на настроении в раздевалке. Об этом журналистам заявил капитан красно-белых Георгий Джикия.

Встреча прошла в воскресенье, самарская команда одержала победу со счетом 4:0.

"Мы все разберем, из этого нужно будет сделать правильные выводы, чем завтра и займемся, - сказал Джикия. - Болезненное поражение мы потерпели, конечно, сказывается на настроении в раздевалке".

Также футболист заявил, что не ведет переговоров со "Спартаком" о продлении контракта, который действует до конца текущего сезона. "У меня есть контракт, переговоры пока не идут о продлении. Меня это не удивляет. Я спокойно отношусь к этому, делаю свою работу профессионально", - заявил Джикия.

Джикии 29 лет, в текущем сезоне РПЛ он провел за "Спартак" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Игрок не выходил на поле в чемпионате страны с 2 сентября.