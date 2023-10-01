Абаскаль: "Спартаку" важно правильно отреагировать на поражение от "Крыльев Советов"

В воскресенье "Спартак" на выезде проиграл "Крыльям Советов" со счетом 0:4

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Спартак" необходимо правильно отреагировать на разгромное поражение в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

В воскресенье "Спартак" на выезде проиграл "Крыльям Советов" со счетом 0:4 и потерпел самое крупное поражение при Абаскале в чемпионате России.

"У нас через три дня уже следующий матч, мы должны показать хорошую, правильную реакцию, - сказал Абаскаль. - Сегодня у нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Это поражение стало для нас неожиданным, надо отдать должное сопернику. Все моменты, что у них были, они реализовали. В футболе так бывает: когда ты падаешь, надо вставать и идти дальше".

"Спартак" располагается на 5-й позиции в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. Следующий матч команда проведет на выезде 4 октября против московского "Динамо" в Фонбет - Кубке России.